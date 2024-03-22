Белгород, 22 марта, 2024, 09:46 — ИА Регнум. Двое мирных жителей — мужчина и женщина — получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район, сообщил 22 марта губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

«По предварительным данным, два человека пострадали: у женщины осколочное ранение нижней конечности, у мужчины закрытая черепно-мозговая травма», — сообщил Гладков.

Губернатор также уточнил информацию о гибели женщины, которая в момент обстрела находилась на улице. Мирная жительница гуляла с собаками, рядом с ней разорвался снаряд. Женщина от полученных травм скончалась, погибла одна из её собак.

Как сообщало ИА Регнум, Гладков ранее рассказал о гибели женщины в результате удара ВСУ по Белгороду утром 22 марта. По данным главы региона, повреждения получили несколько зданий — три объекта здравоохранения и ряд жилых домов.

В Белгороде и Белгородской районе утром 22 марта объявили ракетную опасность. Минобороны сообщило об уничтожении в небе над регионов восьми снарядов Vampire.