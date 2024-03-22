Белгород, 22 марта, 2024, 08:57 — ИА Регнум. В результате обстрела Белгорода украинской армией погибла женщина, сообщил 21 марта губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Павел Колядин/ТАСС

«К большому горю, один человек погиб. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибшей женщины. Есть раненые», — сообщил Гладков.

Три учреждения здравоохранения и жилые дома получили повреждения, уточнил глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгороде и Белгородском районе утром 22 марта объявили ракетную опасность, жителей власти призвали не покидать укрытий.

Министерство обороны России сообщило, что территорию Белгородской области украинская армия утром атаковала ракетами Vampire. Российские силы ПВО уничтожили в воздухе восемь снарядов.