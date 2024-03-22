Белгород, 22 марта, 2024, 07:31 — ИА Регнум. Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе, сообщил 22 марта в Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал он.

Губернатор призвал жителей, которые находятся дома, не подходить к окнам и уйти в помещение со сплошными стенами. Тем, кого тревога застала на улице, Гладков порекомендовал найти укрытие или иное безопасное место и спуститься туда.

Как сообщало ИА Регнум, днём 21 марта силы противовоздушной обороны России сбили над территорией Белгородской области один беспилотник украинских сил. Атаку удалось отразить примерно в 14:30 по московскому времени.

Кроме того, российские военные уничтожили три дрона ВСУ в небе над Крымским полуостровом. Их обезвредили приблизительно в 15:00 мск.