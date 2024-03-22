В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности
Белгород, 22 марта, 2024, 07:31 — ИА Регнум. Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе, сообщил 22 марта в Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал он.
Губернатор призвал жителей, которые находятся дома, не подходить к окнам и уйти в помещение со сплошными стенами. Тем, кого тревога застала на улице, Гладков порекомендовал найти укрытие или иное безопасное место и спуститься туда.
Как сообщало ИА Регнум, днём 21 марта силы противовоздушной обороны России сбили над территорией Белгородской области один беспилотник украинских сил. Атаку удалось отразить примерно в 14:30 по московскому времени.
Кроме того, российские военные уничтожили три дрона ВСУ в небе над Крымским полуостровом. Их обезвредили приблизительно в 15:00 мск.