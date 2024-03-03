Тампа, США, 3 марта, 2024, 09:32 — ИА Регнум. Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 105-е очко в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 3 марта он отметился результативной передачей в матче против «Монреаль Канадиенс».

Dirk Shadd/Global Look Press Никита Кучеров

Кучеров является лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. На его счету 38 голов и 67 результативных передач.

«Тампа» на своём льду обыграла «Монреаль» со счётом 4:3 после серии буллитов.

В составе «Тампы» шайбы забросили Брэйден Пойнт, Энтони Чирелли, Тайлер Мотт, победный буллит реализовал Виктор Хедман. У «Монреаля» отличились Йоэль Армиа, Джейк Эванс и Джош Андерсон.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 31 и одержал 21-ю победу в сезоне.

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля гол и три результативные передачи Кучерова принесли «Тампе» разгромную победу над «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.