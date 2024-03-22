Кривой Рог, Украина, 22 марта, 2024, 08:12 — ИА Регнум. В результате взрывов в городе Кривом Роге Днепропетровской области получили повреждения объекты критической инфраструктуры. Об этом 22 марта сообщило украинское агентство УНИАН.

Алексей Даничев/РИА Новости

«В Кривом Роге попадание в объекты критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

При этом не уточняется, какие именно объекты критической инфраструктуры получили повреждения. Министерство обороны России пока не сообщало об ударах по военным объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 марта украинские СМИ заявили о повреждении крупного объекта критической инфраструктуры в Винницкой области. Отмечалось, что также получил повреждения объект инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

Ранее в этот же день мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о примерно 15 взрывах, прогремевших в городе. По его словам, после этого в Харькове начались проблемы с энергоснабжением.

В ночь на 22 марта на всей контролируемой Киевом территории объявили воздушную тревогу. До этого воздушную тревогу объявили почти во всех регионах Украины, за исключением четырёх.