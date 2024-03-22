Киев, 22 марта, 2024, 07:47 — ИА Регнум. Крупный объект критической инфраструктуры повреждён в Винницкой области Украины. Об этом 22 марта сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Бурштынская ТЭС

По предварительной информации, повреждение получила теплоэлектростанция (ТЭС), расположенная в городе Ладыжине.

Также сообщалось о повреждении объекта инфраструктуры в Ивано-Франковской области. Предварительно, повреждена Бурштынская ТЭС, она находится возле города Бурштын на пересечении линий электропередачи, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией, Словакией.

Официального подтверждения информации о повреждении критических объектов инфраструктуры от украинских властей не поступало.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о как минимум 15 взрывах в городе. В результате взрывов произошло отключение энергоснабжения на всей территории города, а из-за обесточивания насосных станций наблюдаются проблемы с водоснабжением.

По всей территории Украины в ночь на 22 марта объявлена воздушная тревога. Серии взрывов гремят на территории Харьковской области, а также в Днепропетровске, Полтаве, Кривом Роге. В Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской областях зафиксировано появление беспилотников.