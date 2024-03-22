Киев, 22 марта, 2024, 05:27 — ИА Регнум. Сигнал воздушной тревоги звучит почти во всех областях Украины, за исключением четырёх регионов. Об этом 22 марта свидетельствуют данные онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

В ночь на 22 марта воздушную тревогу объявили в 00:30 мск в Одесской области, затем к ней присоединились Винницкая, Днепропетровская, Хмельницкая области, позже других опасность с воздуха объявлена в Харьковской и Сумской областях в 04:53 мск и в 05:01 мск соответственно. Жителей просят не игнорировать предупреждение о воздушной тревоге и проследовать в укрытия.

Режим воздушной тревоги не объявлялся в Черниговской, Закарпатской, Волынской и Ровненской областях.

Кроме того, ряд украинских СМИ сообщил о взрывах в Одесской, Днепропетровской области и в оккупированной ВСУ части Запорожской области.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 21 марта воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины.

На фоне воздушной тревоги поступили сообщения о взрывах в Киеве, Киевской области, а также в Житомирской области. Мэр Киева Виталий Кличко позднее заявил о взрывах в городе, в результате которых получили повреждения два предприятия.