МВФ одобрил выделение Украине очередного транша в размере $880 млн
Киев, 22 марта, 2024, 02:56 — ИА Регнум. Договорённости о выделении Украине очередного транша в размере $880 млн одобрил совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ). Об этом 21 марта сказано в заявлении, распространённом пресс-службой МВФ.
«Совет МВФ сегодня завершит третий обзор механизма расширенного финансирования для Украины, что позволило одобрить выделение суммы, эквивалентной примерно 880 миллионам долларов, которые будут направлены на поддержку ее бюджета», — уточняется в сообщении.
Это уже третий кредитный транш Украине, одобренный МВФ. Транш предполагается направить Киеву по линии механизма расширенного кредитования.
Ранее ИА Регнум сообщало, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал скорое поступление средств от МВФ и первый транш от Евросоюза объёмом 50 млрд евро на 2024–2027 годы.
В феврале 2024 года МВФ сообщил, что достиг рабочей договорённости по новому траншу финансовой помощи Украине в размере 880 млн долларов.
Предыдущий транш в размере $900 млн в рамках четырехлетнего механизма расширенного кредитования был одобрен МВФ в декабре прошлого года.
В марте 2024 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до отметки «СС». Негативный прогноз отражает риски для обслуживания коммерческого долга Украины, учитывая план правительства этой страны по реструктуризации долга, отметили аналитики.