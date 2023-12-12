Вашингтон, 12 декабря, 2023, 04:30 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Украине очередного транша на сумму $900 млн. Об этом говорится в заявлении указанного финансового учреждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Такое решение приняло руководство организации по итогам обзора соглашения о механизме расширенного финансирования Киева. В тексте документа МВФ сказано, что экономика Украины якобы демонстрировать явную устойчивость.

Вместе с тем в фонде отметили, что экономические перспективы для страны остаются неопределенными из-за специальной военной операции. МВФ и Украина достигли предварительной договоренности о транше на $900 млн ещё примерно месяц назад.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря стало известно, что Украина в последнее время резко увеличила свой пакет американских гособлигаций. Это произошло на фоне того, что Киев имеет рекордный государственный долг и дефицит бюджета.

7 декабря японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония окажет помощь Украине в размере $4,5 млрд напрямую и через Всемирный банк. Прямая поддержка составит $1 млрд долларов. Эти средства должны пойти на восстановление, реконструкцию и гуманитарную помощь.