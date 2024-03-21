Москва, 22 марта, 2024, 02:09 — ИА Регнум. Некоторые страны оказывали давление на футбольную сборную Сербии перед её товарищеским матчем с командой России в Москве, заявил журналистам 21 марта президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дюков

«Я знаю, что ряд стран оказывал давление в преддверии матча, чтобы не было и визита», — сказал он.

Дюков выразил благодарность сербской стороне за то, что матч всё же состоялся. Он назвал это примером настоящего партнерства.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта сборная России по футболу обыграла команду Сербии с разгромным счётом 4:0. Поединок прошёл на стадионе «ВТБ Арена». Авторами голов стали полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук (два гола), защитник «Ростова» Максим Осипенко и нападающий «Зенита» Иван Сергеев.

С момента введения санкций против сборной РФ этот матч стал первой по счёту игрой против европейской команды. В феврале 2022 года российским футболистам ограничили допуск к участию в турнирах Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).