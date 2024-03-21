Брюссель, 22 марта, 2024, 01:43 — ИА Регнум. Лидеры стран Европейского союза в ходе первого дня саммита не смогли договориться о решении по использованию доходов от замороженных российских активов на помощь Украине. Об этом 21 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

«Саммит ЕС рассмотрел прогресс по конкретным действиям, направленным на использование непредвиденных доходов от замороженных активов России в интересах Украины, в том числе для возможного финансирования военной поддержки», — говорится в документе.

Отмечается, что саммит призвал Совет Европейского союза проработать предложения верховного представителя по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен об использовании доходов от замороженных российских активов.

На пресс-конференции по итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС уже к 1 июля сможет передать Украине €1 млрд от доходов, полученных с помощью замороженных активов РФ. По его словам, эти средства пойдут на закупку оружия и боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, российская сторона неоднократно заявляла о незаконности и неправомерности использования суверенных активов РФ. 21 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что Москва предпримет соответствующие меры и должным образом ответит на конфискацию замороженных активов. Как подчеркнула официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, передача Евросоюзом Украине процентов дохода от конфискованных российских активов станет прямым бандитизмом и воровством.