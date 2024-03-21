Лидеры ЕС не договорились о решении по замороженным активам России
Брюссель, 22 марта, 2024, 01:43 — ИА Регнум. Лидеры стран Европейского союза в ходе первого дня саммита не смогли договориться о решении по использованию доходов от замороженных российских активов на помощь Украине. Об этом 21 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документ.
«Саммит ЕС рассмотрел прогресс по конкретным действиям, направленным на использование непредвиденных доходов от замороженных активов России в интересах Украины, в том числе для возможного финансирования военной поддержки», — говорится в документе.
Отмечается, что саммит призвал Совет Европейского союза проработать предложения верховного представителя по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен об использовании доходов от замороженных российских активов.
На пресс-конференции по итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС уже к 1 июля сможет передать Украине €1 млрд от доходов, полученных с помощью замороженных активов РФ. По его словам, эти средства пойдут на закупку оружия и боеприпасов.
Как передавало ИА Регнум, российская сторона неоднократно заявляла о незаконности и неправомерности использования суверенных активов РФ. 21 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что Москва предпримет соответствующие меры и должным образом ответит на конфискацию замороженных активов. Как подчеркнула официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, передача Евросоюзом Украине процентов дохода от конфискованных российских активов станет прямым бандитизмом и воровством.