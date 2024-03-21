Брюссель, 22 марта, 2024, 01:04 — ИА Регнум. ЕС сможет уже к 1 июля перевести Украине для закупок оружия €1 млрд от доходов, полученных с помощью замороженных российских активов. Об этом 21 марта заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе.

Jim Mattis Урсула фон дер Ляйен

По её словам, для этого необходимо побыстрее завершить разработку механизма изъятия указанных средств. Глава ЕК уточнила, что на саммите ЕС лидеры стран поддержали предложения Брюсселя по использованию прибыли от активов России для оказания военной помощи Украине.

Как сообщало ИА Регнум, ранее агентство Bloomberg написало о том, что власти США предложили союзникам по G7 создать механизм использования замороженных российских активов для выпуска облигаций на сумму $50 млрд. Предполагается, что Запад направит эти ценные бумаги на поддержку Украины. В публикации также отмечается, что ряд стран, включая Германию и Францию, выразил настороженность по поводу указанной инициативы.

21 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что Россия должным образом отреагирует на конфискацию своих активов, замороженных Западом. Он отметил, что Москва применит судебные механизмы, а ответ будет взаимным, но не зеркальным.

В октябре 2022 года Песков обвинил коллективный Запад в краже многих российских активов, в том числе золотовалютных резервов.