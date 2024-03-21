Киев, 21 марта, 2024, 23:36 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Ирина Геращенко публично назвала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана диктатором и изгоем. Это произошло на форуме по безопасности в Киеве.

Vadim Chuprina

«Я хочу, чтобы вокруг этого у нас с вами было единство: диктатуры не становятся членами ЕС и НАТО, или они там становятся изгоями — такими, как орбановская демократия», — заявила она.

Глава комитета Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, который сидел рядом с Геращенко, пытался перебить её, но не смог. Парламентарий также демонстративно возмутился из-за слов своей коллеги.

Геращенко в свою очередь добавила, что партия главы киевского режима Владимира Зеленского «Слуга народа» пытается продвигать идею о том, что диктатура якобы поможет Украине победить в действующем вооруженном конфликте. Она призвала Киев не идти по этому сценарию.

Геращенко представляет партию «Европейской солидарности», лидером которой является экс-глава киевского режима Пётр Порошенко.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта президент США Джо Байден произнёс речь, в которой он говорил о диктатуре. В ходе своего выступления глава Белого дома упомянул Виктора Орбана, а также президента России Владимира Путина и бывшего американского лидера Дональда Трампа.

После этого МИД Венгрии вызвал посла США в Будапеште. Кроме того, в ведомстве назвали произнесённые Байденом слова ложью.

18 марта депутат от партии «Слуга народа» Сергей Демченко призвал ввести диктатуру на Украине, чтобы у Киева получалось бороться с Россией. При этом он признал: диктатура всегда несет негативные последствия для страны и её населения.