Киев, 19 марта, 2024, 04:02 — ИА Регнум. Диктатуру следует ввести на Украине, чтобы у Киева получалось бороться с Россией. Об этом 18 марта заявил депутат от украинской партии «Слуга народа» Сергей Демченко в эфире украинского телеканала «Новости. Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его мнению, это является единственным путём Киева к успеху. Парламентарий отметил, что сейчас не ощущает полноценной диктатуры на Украине.

Вместе с тем Демченко также отметил, что диктатура всегда несет негативные последствия для страны и её населения.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года бывший член палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард подчеркнула, что направление, по которому следует киевский режим, не является демократией. По её словам, ситуация на Украине больше напоминает диктатуру или авторитаризм.

В апреле в МИД России отметили, что Украина попала под власть неонацистской диктатуры. В ведомстве отметили, что ситуация с правами человека на украинской территории постоянно ухудшается, а Киев создал авторитарную систему правления с внесудебными расправами.

В августе бывший советник украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский превратился в диктатора, а его политика неспособна защитить Украину.