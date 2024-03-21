Москва, 21 марта, 2024, 23:17 — ИА Регнум. Обвинения Международного олимпийского комитета (МОК) в адрес «Всемирных игр дружбы», которые пройдут в России осенью 2024 года, являются необоснованным. Об этом в беседе с журналистами 21 марта заявил генеральный директор оргкомитета соревнований Алексей Сорокин.

РИА Новости / Алексей Даничев

«Мы слышим какие-то необоснованные обвинения в свой адрес — мне просто показалось это крайне странным и не очень основательным», — указал Сорокин.

По его словам, Международный олимпийский комитет, вероятно, запутался в своих высказываниях, поскольку Россия стремится сделать так, чтобы крупные спортивные соревнования не были связаны с политикой.

Напомним, что «Всемирные игры дружбы» пройдут в Москве и Екатеринбург с 15 по 19 сентября 2024 года. Основная часть спортивный мероприятий пройдёт в столице России, в Екатеринбурге же состоятся соревнования по лёгкой атлетике, водным видам спорта и дзюдо.

В ноябре 2023 года Международный олимпийский комитет призвал национальные олимпийские комитеты отказаться от участия во «Всемирных играх дружбы» и заявил, что участие в соревнованиях якобы противоречит коллективной цели олимпийского движения — сохранению независимости и автономности спорта.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призыв МОК к иностранным спортсменам отказаться от участия в соревнованиях подрывает авторитет организации. В то же время он подчеркнул, что российская сторона негативно относится к подобным заявлениям. По словам официальный представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, призывы МОК к отказу от участия в российских «Играх дружбы» являются хамством.