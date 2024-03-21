Вашингтон, 21 марта, 2024, 19:13 — ИА Регнум. США предложили союзникам по G7 создать механизм использования замороженных российских активов для выпуска облигаций на сумму $50 млрд для поддержки Украины, сообщило 21 марта агентство Bloomberg.

ИА Регнум

«По словам людей, знакомых с ситуацией, США предложили своим союзникам по «Большой семерке» создать специальную структуру для выпуска облигаций на сумму не менее 50 миллиардов долларов», — говорится в материале.

Лидеры ЕС на встрече в Брюсселе в четверг обсудят, как использовать прибыль от замороженных российских активов, чтобы помочь Украине. Представители Совета национальной безопасности Белого дома отказались от комментариев.

Некоторые страны, включая Германию и Францию, выразили настороженность по поводу данной инициативы. При этом ряд стран Евросоюза, в том числе Эстония, призывают союзников быть смелее и конфисковать российские активы.

Более двух третей замороженных активов России находятся в ЕС, где они ежегодно приносят около $3,6 млрд чистой прибыли.

Как сообщало ИА Регнум, после начала специальной военной операции на Украине Евросоюз, государства «Группы семи» заморозили примерно €300 млрд российских валютных резервов. Около €200 млрд находятся в ЕС.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 20 марта заявила, что передача Украине процентов дохода от конфискованных российских активов станет прямым бандитизмом и воровством. Дипломат назвала действия ЕС грубейшим и беспрецедентным по масштабу нарушением международных норм.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 марта предупредил Евросоюз о многолетних судебных преследованиях в случае использования замороженных активов. Представитель Кремля на брифинге 21 марта заявил, что Россия должным образом отреагирует на конфискацию Западом её замороженных активов.