Байконур, Казахстан, 18 марта, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Ракету-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблём «Союз МС-25» вывезли и установили на стартовую площадку космодрома Байконур. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

«Роскосмос»

«Ракета-носитель «Союз» с пилотируемым кораблём на старте Байконура», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после того, как ракету установили в вертикальное положение, специалисты госкорпорации продолжили её подготовку к запуску. Старт ракеты-носителя с кораблём «Союза МС-25» запланирован на 21 марта в 16:21 мск.

Как сообщало ИА Регнум, 14 марта президент России Владимир Путин поручил правительству страны решить вопросы о создании ядерной энергетической установки в космосе. По словам главы государства, этой теме следует уделить особое внимание, чтобы она развивалась и в будущем её можно было бы использовать.

Президент России 11 марта обсудил с гендиректором «Роскосмоса» Юрием Борисовым подготовку к новой миссии на МКС. По словам Борисова, в миссию вошли командир корабля Олег Новицкий, белорусский космонавт Марина Василевская и американский астронавт Трейси Дайсон.