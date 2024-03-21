Байконур, Казахстан, 21 марта, 2024, 03:03 — ИА Регнум. В четверг, 21 марта, ракета-носитель «Союз-2.1а» отправит к Международной космической станции (МКС) корабль «Союз МС-25» с россиянином Олегом Новицким, белоруской Мариной Василевской и американкой Трейси Дайсон. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Иван Шилов ИА REGNUM Роскосмос

«Государственная комиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-25». Основной экипаж: космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, участница космического полёта из Республики Беларусь Марина Василевская, астронавт NASA Тейси Дайсон», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Роскосмоса».

Отмечается, что старт ракеты с 31-й пусковой площадки космодрома «Байконур» намечен на 16:21 мск 21 марта. Полёт корабля пройдёт по сверхкороткой двухвитковой схеме и займёт 3 часа 19 минут. Предполагается, что «Союз МС-25» пристыкуется к модулю МКС «Причал» в 19:40 мск.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта ракету-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблём «Союз МС-25» вывезли и установили на стартовую площадку космодрома «Байконур». В «Роскосмосе» отметили, что специалисты продолжили подготовку к запуску.