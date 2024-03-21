* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Белгород, 21 марта, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Задержанного в Белгородской области сторонника «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признан в РФ террористической организацией и запрещён), готовившего теракты, заключили под стражу. Об этом стало известно 21 марта.

Кадр из видео

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали ТАСС в пресс-службе Октябрьского районного суда.

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Как сообщало ИА Регнум, мужчину, который готовил диверсионно-террористические акты против российских военных, задержали в Белгородской области ранее в тот же день. У него изъяли взрывное устройство, готовое для дистанционного подрыва в районе дислокации российских военнослужащих в регионе, и возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, покушении на участие в деятельности террористической организации, приготовлении к диверсии и незаконном хранении взрывчатых устройств.