Москва, 21 марта, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в обращении, опубликованном 21 марта пресс-службой Кремля, заявил, что ценит поддержку граждан, выраженную в ходе голосования на выборах, больше, чем победу на них.

Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

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«Дорогие друзья, благодарю вас за поддержку. Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах. Это поддержка политического и экономического курса нашей страны», — сказал он.

Глава государства добавил, что все конструктивные идеи, которые предлагали другие кандидаты, будет использовать в интересах развития страны. Президент также поблагодарил всех, кто участвовал в выборах, независимо от того, за кого они проголосовали. Каждый голос имеет значение, подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта Центризбирком России опубликовал официальные итоги голосования на президентских выборах. Путин победил, получив 87,28% голосов. Его поддержали 76 277 708 граждан. Николай Харитонов (КПРФ) получил 4,31% голосов, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2%.

Глава ЦИК Элла Памфилова 18 марта сообщила, что на президентских выборах была самая высокая явка за историю новейшей России — 77,49%. В них приняли участие 87 113 127 граждан.