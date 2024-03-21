Вашингтон, 21 марта, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оформил дубль во второй подряд игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Таким образом он сократил отставание от Уэйна Гретцки до 49 голов. Статистику игрока привёл сайт лиги.

Jason Redmond/AP/TASS Александр Овечкин

Овечкин забил два гола в матче против «Торонто Мейпл Лифс». Игра завершилась 3:7. «Вашингтон» уступил на своём льду. В этом поединке российский хоккеист довёл число голов за карьеру в НХЛ до 845. Теперь ему осталось 49 шайб чтобы обойти в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах лиги канадца Уэйна Гретцки. У него 894 гола в 1487 матчах.

Всего в текущем сезоне на счету форварда «Вашингтона» 65 матчей, в которых он забросил 23 шайбы и 31 раз отдал голевой пас.

«Вашингтон» расположился на четвёртой позиции в турнирной таблице Столичного дивизиона. В активе команды 75 очков в 68 играх. «Торонто» идёт третьим в Атлантическом дивизионе. У команды 87 очков после 68 матчей.

В следующем туре «Вашингтон» на своём льду сыграет с «Каролиной». Матч пройдёт 23 марта, а на следующий день «Торонто» дома примет «Эдмонтон».

Как передавало ИА Регнум, 18 марта «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ победил в гостях «Калгари Флэймз». На счету российского нападающего Александра Овечкина дубль. Игра закончилась со счетом 5:2.