Киев, 21 марта, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в городе, в результате которых получили повреждения два предприятия. Он написал об этом 21 марта в Telegram-канале.

Anatoliy Siryk/Global Look Press Мэр Киева Виталий Кличко

По словам киевского мэра, взрывы прогремели на территории одного из предприятий в Подольском районе, в котором, по словам Кличко, также вспыхнул пожар на трансформаторной подстанции.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по военным объектам на контролируемой украинскими властями территории.

Как передавало ИА Регнум, ранее 21 марта украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области и в Киеве. Отмечалось, что взрывы также прогремели в Ирпене, Вышгороде и Борисполе в Киевской области. При этом в столице произошло не менее трёх серий взрывов, с небольшим временным промежутком между ними.

В ночь на 21 марта на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. По информации онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, она начала действовать на всей контролируемой Киевом территории с 04:42 мск.

Мэр Харькова Игорь Терехов 20 марта сообщил о пожаре на месте взрыва. Ранее в регионе объявляли воздушную тревогу. Её также объявили в Черниговской, Сумской и Полтавской областях.