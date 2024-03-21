Киев, 21 марта, 2024, 05:05 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом 21 марта свидетельствуют данные онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Сигнал воздушной тревоги прозвучал сначала в 03:55 мск в Одесской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. В 04:20 мск воздушную тревогу объявили в Киевской, Черкасской, Житомирской, Кировоградской, Винницкой и Черниговской областях, а в оставшихся регионах страны оповещение об опасности с воздуха прозвучало в 04:42 мск.

Жителей Украины просят не игнорировать предупреждение о воздушной тревоге и проследовать в укрытие.

Ранее ИА Регнум сообщало о взрыве в украинском городе Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о пожаре на месте взрыва.

Позднее координатор подпольного движения в Николаевской области Сергей Лебедев уточнил, что ВС России в результате удара по украинскому заводу беспилотников в Харькове уничтожили иностранных специалистов и военнослужащих Главного управления разведки (ГУР), причастных к обстрелам Белгородской области.

Официальная информация Минобороны России о соответствующих ударах отсутствует.