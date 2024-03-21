Киев, 21 марта, 2024, 06:29 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Житомирской области и в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом 21 марта сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Уточняется, что серия взрывов прогремела в Житомирской области, в Киеве и в Киевской области. При этом в Киеве прогремели как минимум три серии взрывов, с небольшим временным промежутком между ними.

Кроме того, сообщается о взрывах в Ирпене, Вышгороде и Борисполе Киевской области. Информация о возможных пострадавших и повреждениях инфраструктуры уточняется. Официальные власти Украины не комментировали информацию о взрывах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Согласно онлайн-ресурсу для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, режим воздушной тревоги действует во всех украинских регионах с 04:42 мск.

Координатор подпольного движения в Николаевской области Сергей Лебедев уточнил, что 20 марта ВС России в результате удара по украинскому заводу беспилотников в Харькове уничтожили иностранных специалистов и военнослужащих Главного управления разведки (ГУР), причастных к обстрелам Белгородской области.