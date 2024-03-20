Харьков, Украина, 20 марта, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил 20 марта в Telegram-канале, что в городе прогремел взрыв.

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«В Харькове слышен взрыв», — сообщил он.

Терехов сообщил, что на месте взрыва большой пожар. По данным украинских властей, известно о пяти пострадавших, двоих госпитализировали.

Ранее в регионе объявили воздушную тревогу. Сигнал прозвучал с 13:14 мск. Также воздушную тревогу объявили в Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины.

В Минобороны России 20 марта не сообщали о нанесении ударов по украинским военным объектам в Харькове.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаеве, Сумской области и Одессе. Воздушную тревогу объявляли в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях Украины.

Украинский телеканал «Общественное» 17 марта также сообщал о взрывах в Ахтырке. После взрывов в городе пропало электричество. В Одессе в ночь на 17 марта прогремели две серии взрывов, отмечало издание «Страна. ua».