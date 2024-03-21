Москва, 21 марта, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Приёмная кампания в первый класс в России в 2024 году начнётся не позднее 1 апреля. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба Министерства просвещения.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Официальный старт приёмной кампании в первый класс по всей стране состоится не позднее 1 апреля 2024 года», — проинформировало ведомство.

Родители могут записать детей в школу на Едином портале госуслуг или на соответствующем региональном портале. При этом также существует возможность подать заявление и необходимые документы в школу лично или отправить их туда заказным письмом с уведомлением о вручении, рассказали в Минпросвещения.

В ведомстве уточнили, что с 1 апреля начнётся первая волна записи детей в первый класс, в ходе которой будут записывать детей, которые проживают на закрепленной за школой территории. Кроме того, в это время смогут подать заявления имеющие право на внеочередную, первоочередную и преимущественную запись.

В министерстве отметили, что ребёнка можно записать в школу рядом с домом или в образовательное учреждение, в котором уже учатся его брат или сестра, до 30 июня. Приём заявлений в другие школы начнется с 6 июля и завершится не позднее 5 сентября.

Решение о зачислении примут в течение трёх рабочих дней после завершения приёма, детей смогут зачислить в школу не по месту регистрации, если в ней будут свободные места.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта в Минпросвещения сообщили, что с 1 сентября еженедельная церемония поднятия государственного флага и исполнения гимна России станет обязательной для всех школ страны, независимо от их форм собственности. В ведомстве отметили, что для этого внесут соответствующие изменения в федеральную рабочую программу воспитания.