Вашингтон, 21 марта, 2024, 07:18 — ИА Регнум. Дубль российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не помог команде избежать поражения в матче с «Торонто Мейпл Лифс». Встреча, прошедшая 21 марта в столице Соединённых Штатов Америки, завершилась со счетом 3:7, сообщили на официальном сайте НХЛ.

Michael Miller Александр Овечкин

Помимо Овечкина (30’, 47’), за «Вашингтон Кэпиталз» также отличился канадский хоккеист Коннор Макмайкл (34’). В составе гостей из Торонто заброшенными шайбами отметились Остон Мэттьюс (1’, 33’), Вильям Нюландер (21’), Джейк Маккейб (40’), Бобби Макманн (48’), Тайлер Бертуцци (49’) и Джон Таварес (57’).

Александр Овечкин, дважды отличившись в этом матче, сократил отставание от лучшего бомбардира в истории НХЛ канадца Уэйна Гретцки до 49 шайб.

На данный момент по итогам 68 сыгранных матчей «Вашингтон Кэпиталз» с 33 победами и 75 набранными очками занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Торонто Мейпл Лифс», набрав 87 очков, укрепился на пятой строчке.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ одержал победу над командой «Калгари Флэймз». Российский нападающий Александр Овечкин отметился дублем, а игра закончилась со счетом 5:2 в пользу гостей.