Лондон, 21 марта, 2024, 06:46 — ИА Регнум. Британия предложила организовать буферную зону вокруг Киева с помощью высокоманевренных сил стран Североатлантического альянса, говорится в статье журнала «Национальная оборона», в которой приводится соответствующее мнение российских учёных.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия НАТО

Кроме того, эти подразделение должны будут занять позиции на границе с Белоруссией. В Лондоне считают, что указанные силы следует подготовить и в мае 2024 года, используя фактор повышения мобильности, ввести их на украинскую территорию через приграничные районы Румынии и Польши.

При этом высвободившиеся войска ВСУ предлагается направить на линию боевого соприкосновения. Британская сторона полагает, что этот шаг якобы подорвет наступательные возможности российской армии и заставит Москву пойти на уступки.

Авторами статьи стали член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош, а также доктор технических наук, профессор Академии военных наук Анатолий Летяго. Вместе с тем российские учёные не исключают, что большинство государств НАТО может не поддержать представленный Лондоном план.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший министр обороны Британии Бен Уоллес допустил, что британские войска могут принять участие в боевых действиях на Украине.

19 марта директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предупредил, что Франция готовит свой воинский контингент для отправки на Украину. Он отметил, что на начальном этапе Париж способен задействовать для этой цели около двух тысяч военнослужащих.

20 марта депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов) написал, что власти Франции изучают сценарий с отправкой своего военного контингента на Украину в приграничные с Белоруссией районы. Кроме того, по его информации, Париж рассматривает ещё два варианта помощи ВСУ.