Лондон, 20 марта, 2024, 01:26 — ИА Регнум. Вариант с участием британских войск в боевых действиях на Украине нельзя исключать, заявил бывший министр обороны Британии Бен Уоллес в комментарии Times Radio. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Иван Шилов ИА Регнум

Экс-глава ведомства также призвал Лондон поднять минимальный уровень расходов на оборону до 3% от ВВП королевства.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января Британия и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Это произошло в рамках официального визита в Киев британского премьер-министра Риши Сунака. Срок действия документа составит десять лет.

5 февраля Риши Сунак предупредил, что войска Британии были бы готовы отразить «нападение» со стороны России, если бы Москва решила пойти на такой шаг. Он также уточнил, что Лондон постепенно наращивает военные расходы.

29 февраля офис премьер-министра Британии признал присутствие британских военных на Украине. По его утверждениям, на украинской территории находится небольшое число представителей военных вооружённых сил королевства, которые занимаются обеспечением защиты дипломатического персонала и помогают обучать ВСУ.