Вашингтон, 21 марта, 2024, 05:03 — ИА Регнум. Министерство юстиции США готовится подать судебный иск против американской корпорации Apple из-за блокировки доступа других компаний к аппаратным и программным функциям iPhone. Об этом 20 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Fernando Coelho Street Photography Apple

В ведомстве считают, что Apple своими ограничениями нарушает антимонопольное законодательство. По данным источников, минюст может направить соответствующее заявление уже 21 марта.

Отмечается, что за последние 14 лет ведомство дважды подавало в суд на Apple по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства. В Bloomberg уточнили, что новое обращение направят в рамках антимонопольной борьбы, которую Белый дом ведёт с технологическими гигантами.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января 2024 года Федеральная антимонопольная служба РФ объявила, что Apple оплатила в России антимонопольный штраф в размере 1 177 988 700 рублей. Суд постановил оштрафовать корпорацию ещё в январе 2023 года. Apple должна была оплатить штраф в течение следующих двух месяцев.

Взыскание наложили на компанию за то, что она запрещала разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store. Кроме того, Apple запрещала пользователям производить платежи альтернативными способами.

Корпорация также допускала в iOS-приложения лишь тех разработчиков, которые удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты.