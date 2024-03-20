Лейпциг, Германия, 21 марта, 2024, 02:27 — ИА Регнум. Активисты, несогласные с политикой канцлера ФРГ Олафа Шольца, попытались криками прервать его выступление в Лейпциге, где проходило открытие книжной ярмарки. Речь главы немецкого правительства транслировал телеканал MDR.

Olaf Kosinsky Олаф Шольц

Слушатели несколько раз заглушали слова Шольца. В какой-то момент канцлер прервал свою речь и резко обратился к одной из активисток, мешавшей ему говорить. Он потребовал её замолчать.

После этого женщину, которой глава правительства адресовал свои слова, решили вывести из зала, и она перешла на визг. При этом крики в зале не закончились. Выступлению Шольцу пытался помешать мужчина, которого также удалили из помещения.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2022 года Олафа Шольца освистали в ходе его речи на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в городе Эссене (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия). Ситуация повторилась в августе 2022 года, когда канцлер выступал на школьной площади в городе Нойруппине (федеральная земля Бранденбург).

В ноябре 2023 года Шольца несколько раз обсмеяли в бундестаге во время его обращения к депутатам по теме бюджетного кризиса в ФРГ.