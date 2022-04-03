Берлин, 3 апреля, 2022, 04:46 — ИА Регнум. Выступление немецкого канцлера Олафа Шольца на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в городе Эссене в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия сопровождалось криками и свистом недовольных граждан. Об этом 2 апреля сообщило издание Kölnische Rundschau.

(сс) Michael Lucan Олаф Шольц

В своей речи Шольц заявил о солидарности немцев с украинскими беженцами, а также о солидарности, когда речь идёт о защите друг друга, как это требовалось во время пандемии коронавируса. На этом моменте свист и шум начали нарастать, граждане стали кричать, чтобы Шольц уходил.

«Кричите спокойно! Потому что за это право мы и боремся! И за него же борются гражданки и граждане Украины — чтобы каждый мог высказать своё мнение громко вслух без страха», — так ответил на свист и шум в его адрес Шольц.

Далее канцлер сделал акцент на свободе слова в таких демократических государствах, как Германия, отметив, что он не приемлет «цинизм, с которым некоторые говорят, что здесь нельзя выразить свое мнение по этой теме. Это ложь! Оглянитесь на диктатуры этого мира, тогда вы поймете, что это значит».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что чиновники в Германии повысили себе зарплаты на фоне призывов к населению готовиться к падению доходов.