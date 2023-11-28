Берлин, 28 ноября, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Канцлера Германии Олафа Шольца обсмеяли в бундестаге во время обращения по теме бюджетного кризиса в стране 28 ноября. Политик говорил о режиме чрезвычайной ситуации для высвобождения замороженного бюджета, к которой ранее прибегли после фактически незаконных действий кабмина в отношении невостребованных кредитных средств прошлых лет.

Michael Kappeler/Global Look Press Олаф Шольц

«Консультации ещё не окончены, осмотрительность важнее спешки», — заявил Шольц и добавил под хохот депутатов, что вопрос «не до конца разъяснили».

Смехом отметились оппозиционеры из блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, Левой партии и «Альтернативы для Германии». Ещё одну волну смеха Шольц вызвал последующими словами о том, что правительство «никого не бросит в свете вызовов, с которыми имеет дело». Выступавший после канцлера глава христианского блока Фридрих Мерц назвал услышанное позором. Запись заседания опубликовали на сайте бундестага.

Ранее в этот день ИА Регнум приводило статью издания Financial Times, оценившего действия правительства Германии в отношении экономического кризиса как провальные из-за изъятия из бюджета €60 млрд. В статье отмечалось, что днём ранее Конституционный суд Германии решил, что правительство Шольца нарушило конституцию, дважды использовав кредитные линии не по назначению, что ударило по финансовой политике главы правительства.

Созданная Шольцем антикризисная система предусматривала использование при необходимости средств Фонда экономической стабилизации. За 2022 год он выплатил €30 млрд (из €200 млрд), перенеся остаток на текущий год, то есть нарушив принцип, по которому заёмные средства необходимо использовать в году, на который их утвердили.