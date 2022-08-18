Германия, 18 августа, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Канцлера Германии Олафа Шольца освистали 17 августа во время мероприятия в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург. Об этом 18 августа сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Heinrich-Böll-Stiftung Олаф Шольц

Отмечается, что Шольц продолжил свое выступление вечером 17 августа на школьной площади Нойруппина, несмотря на свист и крики.

При этом указывается, что, по данным издания, это было сделано присутствовашими на мероприятии представителями Левой партии и «Альтернативы для Германии», кричавшими в ходе выступления канцлера ФРГ «предатели народа», «лжецы» и «уходи».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа германский федеральный канцлер Олаф Шольц заявил, что стратегия президента России Владимира Путина по Украине «не сработает».