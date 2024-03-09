Купянск, Украина, 9 марта, 2024, 05:36 — ИА Регнум. Расчёты 152-миллиметровых буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» Вооружённых сил России сорвали ротацию подразделений украинских войск на купянском направлении. Об этом в субботу, 9 марта, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Разведкой артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» были вскрыты очередные попытки ротаций подразделений ВСУ на одном из участке фронта купянского направления специальной военной операции», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства.

Отмечается, что расчёты гаубиц «Гиацинт-Б» после получения координат целей незамедлительно осуществили наведение орудий и артиллерийским огнём уничтожили живую силу и легкобронированную технику противника.

В Минобороны России подчеркнули, что артиллерийские расчёты группировки войск «Запад» ежедневно выполняют задачи по уничтожению военных объектов, в том числе фортификационных сооружений, ведут контрбатарейную борьбу и наносят удары по подразделениям противника, мешая ему закрепиться на передних рубежах.

Как передавало ИА Регнум, 8 марта официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские военные за неделю отразили на купянском направлении 24 контратаки ВСУ. Всего в период со 2 по 8 марта украинские войска потеряли более 540 человек личного состава, два танка, четыре боевые бронированные машины, 18 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО.