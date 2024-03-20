RS: призывы Латвии уничтожить Россию грозят ядерной эскалацией
Вашингтон, 20 марта, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Антироссийские заявления европейских политиков, в том числе призыв президента Латвии Эдгарса Ринкевичса уничтожить Россию, несут угрозу ядерной эскалации, заявил обозреватель американского издания Responsible Statecraft Эльдар Мамедов.
По мнению автора, Франция ещё может себе позволить резкие высказывания, так как находится на удалении от России и является самодостаточной в военной сфере страной, но странам Прибалтики, полностью зависящим от Запада, стоит серьёзно задуматься.
«Могут ли прибалтийские страны быть уверены в том, что Вашингтон, как и прежде, готов балансировать из-за них на грани ядерной войны с Москвой, если посчитает их действия без нужды провокационными?» — задался вопросом обозреватель.
Как сообщало ИА Регнум, Ринкевичс 15 марта написал в соцсетях на латыни Russia delenda est! («Россия должна быть уничтожена!»). Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на это опубликовал фотографию, как вешают нацистов. Он пригрозил, что латвийский лидер может разделить их судьбу, как и те, кто обстреливает российские регионы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 марта отметил, что на Западе всё чаще рассуждают о возможной ядерной войне. Он назвал такие заявления крайне безответственными.
Президент Владимир Путин 13 марта заявил, что Россия применит ядерное оружие только в случае угрозы существования государства и его суверенитета. Он подчеркнул, что это указано в Стратегии страны.