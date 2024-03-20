Вашингтон, 20 марта, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Антироссийские заявления европейских политиков, в том числе призыв президента Латвии Эдгарса Ринкевичса уничтожить Россию, несут угрозу ядерной эскалации, заявил обозреватель американского издания Responsible Statecraft Эльдар Мамедов.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс

По мнению автора, Франция ещё может себе позволить резкие высказывания, так как находится на удалении от России и является самодостаточной в военной сфере страной, но странам Прибалтики, полностью зависящим от Запада, стоит серьёзно задуматься.

«Могут ли прибалтийские страны быть уверены в том, что Вашингтон, как и прежде, готов балансировать из-за них на грани ядерной войны с Москвой, если посчитает их действия без нужды провокационными?» — задался вопросом обозреватель.

Как сообщало ИА Регнум, Ринкевичс 15 марта написал в соцсетях на латыни Russia delenda est! («Россия должна быть уничтожена!»). Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на это опубликовал фотографию, как вешают нацистов. Он пригрозил, что латвийский лидер может разделить их судьбу, как и те, кто обстреливает российские регионы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 марта отметил, что на Западе всё чаще рассуждают о возможной ядерной войне. Он назвал такие заявления крайне безответственными.

Президент Владимир Путин 13 марта заявил, что Россия применит ядерное оружие только в случае угрозы существования государства и его суверенитета. Он подчеркнул, что это указано в Стратегии страны.