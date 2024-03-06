Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Все звучащие в последнее время на Западе рассуждения о ядерной войне являются безответственными. Об этом 6 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе марафона «Знание. Первые» общества «Знание».

Сергей Бобылев/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Все рассуждения о ядерной войне, коих сейчас очень много на Западе и в европейских столицах, в Соединённых Штатах Америки, это крайне безответственно», — сказал он.

Песков уточнил, что такими рассуждениями эта тема превращается в рутинную, что, по его словам, является крайне опасным явлением.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предупредил, что последствия для интервентов теперь будут ещё более трагичными, чем раньше. Глава государства также указал на то, что всё, что придумывают на Западе и чем там пугают весь мир, реально угрожает ядерной войной и уничтожением цивилизации.

Позднее в этот же день Путин назвал бредом обвинения России в планах напасть на Европу. Президент отметил, что это западные страны спровоцировали конфликты во всём мире и лгут о том, что Россия собирается напасть на Европу.

В ноябре 2023 года Песков назвал абсолютно безумными обвинения в адрес России в готовности развязать ядерную войну. Представитель Кремля подчеркнул, что считает такие высказывания абсолютным безумием, голословными заявлениями и просто безответственными словами. Он подчеркнул, что Россия крайне ответственно относится к своему потенциалу.