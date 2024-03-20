Москва, 20 марта, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Армения пригласила гражданскую наблюдательную миссию Евросоюза без учёта мнения Азербайджана, что может поставить под сомнение её потенциальную эффективность. Об этом 20 марта заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По словам представителя Кремля, в этом случае является вопросом, что будет предметом наблюдения миссии ЕС и признает ли эту миссию Азербайджан.

«Я сомневаюсь, что там с пониманием будет встречен такой мандат», — сказал он.

По словам Пескова, это одностороннее решение армянской стороны.

«Стоит поставить под сомнение потенциальную эффективность такой миссии», — добавил пресс-секретарь.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 марта парламент Армении ратифицировал соглашение с Евросоюзом о статусе наблюдательной миссии ЕС на границе с Азербайджаном. В результате наблюдатели получили неприкосновенность и различные льготы. В частности, их не могут задерживать или арестовывать.

Замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян и глава дипломатической миссии ЕС в республике Василис Марагос 20 ноября 2023 года подписали соглашение о статусе гражданской наблюдательной миссии ЕС на границе с Азербайджаном.

По словам Марагоса, оно призвано внести больше правовой определённости при регулировании различных прав и обязанностей присутствия миссии в Армении. Ованнисян в свою очередь уточнил, что соглашение позволит создать дополнительные условия для наблюдателей ЕС.

Миссия ЕС начала деятельность в Армении в феврале 2023 года. Её представители патрулируют на армянской стороне армяно-азербайджанской границы.