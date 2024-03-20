Москва, 20 марта, 2024, 12:06 — ИА Регнум. В бюджет России с начала года и по середину марта поступило 35,7 млрд рублей в виде безвозмездных платежей от бизнеса. Об этом свидетельствуют данные государственной системы «Электронный бюджет».

Bulkin Sergey/Global Look Press

Это в 17 раз больше, чем запланировали получить за весь 2024 год. В бюджете закладывали доходы по этой статье в размере 2,1 млрд рублей.

К таким взносам относятся в том числе выплаты со сделок по продаже российских активов иностранных компаний из недружественных государств. Подобная строка в федеральном бюджете появилась в 2022 году, когда западные страны начали активно вводить антироссийские санкции. По итогам 2023 года безвозмездные поступления от компаний составили 116,5 млрд рублей.

Согласно проекту бюджета, в 2025 и 2026 годах безвозмездные сборы от бизнеса не ожидались.

В Минфине уточнили, что добровольный взнос для уходящих из России компаний сейчас составляет порядка 15% от рыночной стоимости актива, сообщило РБК.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года после введения западными антироссийских санкций Россия утвердила список недружественных стран. Тогда же утвердили правила сделок с недружественными странами в условиях санкций. Согласно документу, для получения одобрения правкомиссии компании должны подать заявление с информацией об участниках сделки, в том числе о бенефициарах. Комиссия может отказать в разрешении или выдать его с оговоренными условиями.

Летом 2022 года президент Владимир Путин подписал указ, ограничивающий для инвесторов из недружественных стран любые сделки, которые меняют структуру владения российскими компаниями.

Министр финансов Антон Силуанов в апреле прошлого года сообщил, что ведомство изучает возможности реинвестирования средств, которые не забирают инвесторы из недружественных стран. Он отметил, что для иностранных компаний планируют ввести налог 10% на продажу бизнеса в России.

Он пояснил, что таким образом создают условия, чтобы, наоборот, компании с иностранным участием продолжали работать в России, чтобы выход был невыгоден для иностранного бизнеса.

Силуанов подчеркнул, что в России заинтересованы в работе иностранного бизнеса в стране. Если зарубежные компании продолжают работать, то российские власти не препятствуют выводу части дивидендов за рубеж. При этом, указал министр, Россия как добросовестный заёмщик продолжает исполнять обязанности перед инвесторами из недружественных стран.

Путин 24 февраля наделил правительственную комиссию правом давать рекомендации по сделкам с долями иностранцев из недружественных стран в важных российских компаниях.