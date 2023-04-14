Москва, 14 апреля, 2023, 23:10 — ИА Регнум. В Министерстве финансов России изучают возможности реинвестирования средств, которые не забирают инвесторы из недружественных стран. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде, показанном 14 апреля на телеканале «Россия 24», рассказал глава ведомства Антон Силуанов.

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Министр отметил, что для иностранных компаний планируется ввести налог в размере 10% на продажу бизнеса в России.

«Мы создаем условия для того, чтобы наоборот компании с иностранным участием продолжали здесь работать, чтобы выход был не выгоден для иностранного бизнеса», — сказал Силуанов.

Подчёркивается о сохранении мер стимулирующего характера для бизнеса, независимо от того, кто является владельцем — иностранные или российские акционеры.

По словам Силуанова, в России заинтересованы в работе иностранного бизнеса в стране. Если иностранные компании продолжают работать, то российские власти не препятствуют выводу части дивидендов за рубеж.

Глава Минфина заявил, что Россия, как добросовестный заёмщик, продолжает исполнять свои обязанности перед инвесторами из недружественных стран.

«Западные инвесторы не спешат обращаться за деньгами по обслуживанию и погашению государственного долга, боясь санкционного давления. Министерство финансов под санкциями. И, соответственно, взаимодействие с деньгами по обслуживанию государственного долга тоже может повлиять на вторичные санкции для таких инвесторов», — добавил Силуанов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин пообещал поддержать иностранцев, желающих работать в России.

Миллиарды долларов иностранных инвесторов и бизнесменов застряли в России из-за западных санкций. По данным Московской биржи и Банка России, перед СВО иностранные инвестиции в РФ были значительными и составляли около $150 млрд в акциях и государственных облигациях.