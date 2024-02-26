Москва, 26 февраля, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наделил правительственную комиссию правом давать рекомендации по сделкам с долями иностранцев из недружественных стран в важных российских компаниях.

kremlin.ru

Соответствующий указ главы государства опубликован 26 февраля на официальном портале правовой информации.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявлял, что к 2030 году доля дружественных России стран во взаимной торговле может вырасти до 90%. Говоря о зарубежных партнёрах из недружественных стран, премьер напомнил, что российская сторона будет приветствовать желающих продолжить конструктивное взаимодействие. К ним будут применять диверсифицированный подход с учётом интересов России и готовности контрагентов работать в новых условиях, учитывая взаимные интересы и уважая друг друга.

Список недружественных стран был утверждён в марте 2022 года после введения санкций в отношении России. Тогда же были утверждены правила сделок с недружественными странами в условиях санкций. Согласно документу, для получения одобрения правкомиссии компании должны подать заявление с информацией об участниках сделки, в том числе о бенефициарах. Комиссия может отказать в разрешении или выдать его с оговоренными условиями.