Авдеевка, ДНР, 20 марта, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Российские военные взяли под огневой контроль несколько путей снабжения группировки украинских войск у населённых пунктов Бердычи, Орловка и Уманское в районе Авдеевки. Об этом 20 марта рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Дмитрий Астрахань/ИЗВЕСТИЯ

Как отметил в беседе с ТАСС советник главы республики, подразделения Вооружённых сил России продолжают оказывать давление на ВСУ на авдеевском направлении.

«Удалось взять под огневой контроль несколько дорог снабжения у сёл Бердычи, Орловка и Уманское», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 марта стало известно, что военные армии России во время боя добрались до подбитого в селе Бердычи американского танка Abrams и сняли его изнутри. Это было сложно сделать из-за близкого расположения украинских позиций, множества дронов и плотного огня артиллерии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 19 марта, что ВСУ пришлось бежать из Авдеевки в ДНР и ряда деревень из-за нехватки артиллерийских снарядов. По его утверждению, у украинских бойцов сохраняется мотивация противостоять армии России.

Ранее в этот же день официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что ВС России освободили населённый пункт Орловка на авдеевском направлении. По его словам, противник за сутки потерял на этом направлении до 125 бойцов, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.