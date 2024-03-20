Авдеевка, ДНР, 20 марта, 2024, 06:22 — ИА Регнум. Российские военнослужащие в условиях идущего боя добрались до подбитого в селе Бердычи американского танка Abrams и сняли видео изнутри боевой машины. Об этом в среду, 20 марта, сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

«Задача была осмотреть его (танк Abrams. — Прим. ред.) на предмет — цел ли он, сгорел, не сгорел. Образцов вооружения, техники. Всё, что возможно было оттуда захватить», — приводит агентство слова разведчика-сапёра с позывным Леший.

По его словам, добраться до подбитой боевой машины было непросто из-за близкого расположения позиций подразделений ВСУ, украинских беспилотных летательных аппаратов и огня артиллерии. Эвакуировать же Abrams на данный момент не может ни одна из сторон.

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Как отметил старший разведчик с позывным Изай, поставленную задачу по досмотру танка выполнила группа спецназовцев.

Как передавало ИА Регнум за последний месяц Вооружённые силы Украины в ходе боёв на авдеевском направлении потеряли четыре американских танка Abrams. Первый танк 26 февраля российские военные поразили при помощи FPV-дрона. Второй Abrams сожгли 3 марта, используя гранатомёт ПГ-7В и два FPV-дрона «Упырь». Третью боевую машину 5 марта подбил экипаж танка Т-72Б3. 11 марта Министерстве обороны России сообщило об уничтожении четвёртого американского танка Abrams на авдеевском направлении.