Люксембург, 19 марта, 2024, 21:57 — ИА Регнум. Украинской армии пришлось отступить из Авдеевки в ДНР и ряда деревень из-за нехватки снарядов в ВСУ, заявил 19 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Люксембурге.

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По его словам, у украинских бойцов ещё есть мотивация противостоять российской армии. Он заявил, что ВСУ возводят новые оборонительные линии. Украинский премьер также надеется на то, что Украине будут передавать больше снарядов.

«Мы надеемся, что «чешская инициатива», к которой присоединился Люксембург, поможет нам с апреля тем, что у нас будет достаточно артиллерийских боеприпасов», — заявил Шмыгаль.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 17 февраля доложил об освобождении Авдеевки президенту страны Владимиру Путину. Министр сообщил, что украинские военные бежали из города, бросая вооружение и оставляя раненых. Как отметил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, главком ВСУ Александр Сырский издал приказ об отступлении из Авдеевки только через сутки после того, как началось неконтролируемое бегство украинских бойцов с позиций.

Шойгу 5 марта сообщил, что российская армия после освобождения Авдеевки не дала ВСУ закрепиться на новых позициях на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное и продолжила наступление на запад.

Глава ДНР Денис Пушилин 19 марта сообщил, что российская армия в зоне СВО наступает на всей линии фронта на территории республики. Он отметил, что продвижение есть в том числе на сложных участках.