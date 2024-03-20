Москва, 20 марта, 2024, 07:01 — ИА Регнум. Российские власти сомневаются в эффективности мер поддержки, которую Япония оказывает украинским беженцам, заявил журналистам исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жесткий.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

По его словам, японские власти с большой неохотой предоставляют иностранцам статус «беженцев» в международно-правовом смысле этого понятия. В беседе с «РИА Новости» Жесткий отметил, что в 2022 году Токио одобрил только 2% подобных прошений.

Кроме того, и. о. главы департамента уточнил, что с февраля 2022 года на японскую территорию въехало всего около 2,5 тыс. человек. При этом часть из них уже покинула Японию.

Также, как подчеркнул Жесткий, беженцам в Японии выделяют 1 млн иен в год (около $7 тысяч), что, по сути, обрекает людей на нищету.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что около 10 млн жителей Украины стали вынужденными переселенцами. По его данным, из страны выехали 6,3 млн человек. Остальные беженцы покинули свои дома.

18 марта издание Mainichi Shimbun написало о том, что в японской префектуре Гумма председатель языковой школы возмутился отказом украинцев оплачивать своё обучение. Мужчина назвал их грабителями и беженцами-аристократами.