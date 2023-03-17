Токио, 18 марта, 2023, 01:30 — ИА Регнум. Председатель языковой школы в японской префектуре Гумма возмутился отказом украинцев оплачивать обучение. О конфликте между беженцами и местным жителем сообщило издание Mainichi Shimbun.

(сс) Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland Украинцы

Против требования заплатить за уроки выступили несколько человек с Украины. Директор школы назвал их грабителями и беженцами-аристократами. Власти принудили его извиниться за свои слова и порекомендовали школе сменить руководство.

«Некоторые из украинских студентов высказали возражения против платы за обучение в языковой школе и заявили, что школа потребовала плату за период, который, как им изначально сообщили, был бесплатным», — говорится в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее семья из Украины была шокирована хаосом в школах американского города Сан-Франциско. Дочь украинских беженцев рассказала родителям, что для учеников в американской школе норма ругаться с учителями, вскакивать на парты, срывать уроки и травить слабых одноклассников.