Вашингтон, 4 марта, 2024, 23:33 — ИА Регнум. Действующий американский президент Джо Байден пытается переизбираться, используя нечестные приёмы. Об этом 4 марта заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп в специальном обращении в связи с решением Верховного суда США, отменившего его недопуск к предварительным выборам (праймериз) в штате Колорадо.

По словам республиканца, Байден использует судей и прокуроров в качестве средства предвыборной борьбы. Трамп также отметил, что Белый дом координирует многочисленные юридические действия против него.

Политик призвал Байдена отказаться от указанных методов. Кроме того, он потребовал от президента США закрыть южную границу страны.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в президентских выборах. Члены судебной инстанции сослались на Конституцию США, в которой говорится, что на государственные должности не могут претендовать лица, участвовавшие в мятеже.

В суде выразили мнение о том, что штурм Капитолия в январе 2021 года являлся мятежом. Авторы решения назвали Трампа причастным к этому событию, поскольку в нём участвовали сторонники политика.

29 февраля в американском штате Иллинойс суд исключил Трампа из предварительных выборов среди республиканцев. Праймериз в регионе должны состояться 19 марта. В штабе Трампа заявили, что это решение противоречит конституции США и пообещали обжаловать постановление.

4 марта Верховный суд США разрешил экс-главе Белого дома участвовать в праймериз. В решении говорится, что власти штатов не могут исключать граждан из списка кандидатов в президенты, и такое право есть у Конгресса США.