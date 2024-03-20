Вашингтон, 20 марта, 2024, 03:43 — ИА Регнум. Две европейские страны, Финляндию и Норвегию, перепутал президент США Джозеф Байден, выступая 19 марта с речью на мероприятии по сбору средств на кампанию по переизбранию на пост главы государства в городе Рено в штате Невада.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Байден вспомнил о своей встрече с экс-госсекретарём США Генри Киссинджером незадолго до его смерти.

«Он сказал, что мы укрепили НАТО так, как никогда раньше. Мы объединили Европу, расширили НАТО и ее границы за счет Швеции и Норвегии. Он сказал, что это изменило мир», — рассказал американский лидер.

При этом Норвегия является одной из стран — основательниц Североатлантического блока и стала членом НАТО с момента создания военного альянса в 1949 году. Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в 2022 году, Финляндия присоединилась к альянсу в 2023 году, Швеция — в 2024 году.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов, на фоне проблем со здоровьем у главы Белого дома Байдена повышается вероятность случайной ядерной войны по вине США.

Американский лидер страдает провалами в памяти, часто забывает важные факты, детали, путает людей, их имена и должности и при этом у него есть доступ к ядерному арсеналу страны.

В свою очередь, пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер заявила, что в оценке умственных способностей Байдена в рамках ежегодной диспансеризации необходимости нет.

Конгрессмен Ронни Джексон, бывший врач экс-президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа, призвал Байдена пройти тестирование на умственные способности с последующей их публикацией. По мнению Джексона, президенту необходимо пройти серию когнитивных тестов, которые должны проводиться максимально объективно, так как, по мнению конгрессмена, человек с проблемами, как у Байдена, не может отвечать за ядерный арсенал США.