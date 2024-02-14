Москва, 14 февраля, 2024, 04:03 — ИА Регнум. На фоне проблем со здоровьем у главы Белого дома Джозефа Байдена повышается вероятность случайной ядерной войны по вине США. Такое мнение высказал «Известиям» заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Попов напомнил о казусах Байдена на публике и о заключении спецпрокурора о том, что президент страдает провалами в памяти, часто забывает важные факты, детали, путает людей, их имена и должности.

«И этот человек — единственное лицо, которое может отдать приказ о применении ядерного оружия», — сказал Михаил Попов.

Он отметил, что в США решение о применении ядерного оружия принимает президент страны по согласованию с министром обороны и председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил. Такой порядок действует круглосуточно и непрерывно.

Представитель Совета безопасности акцентировал, что вопрос случайной ядерной войны становится всё более актуальным. В Америке сложилась сложная внутриполитическая обстановка.

«Там и до глобальной катастрофы недалеко», — предположил Михаил Попов.

Как сообщало ИА Регнум, в оценке умственных способностей Байдена в рамках ежегодной диспансеризации необходимости нет. Об этом заявила пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер.

Конгрессмен Ронни Джексон, бывший врач экс-президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа, призвал Байдена пройти тестирование на умственные способности с последующей их публикацией. По мнению Джексона, президенту требуется пройти серию когнитивных тестов, которые должны проводиться максимально объективно, так как, по мнению конгрессмена, человек с проблемами, как у Байдена, не может отвечать за ядерный арсенал США.

В преддверии президентских выборов американцы не захотели продления срока Джо Байдена не только из-за преклонного возраста, но и из-за плохо сформированного имиджа и отсутствия эмоциональной связи с избирателями. Об этом 10 февраля написало издание The Wall Street Journal.