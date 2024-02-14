В России указали на риск случайной ядерной войны из-за Байдена
Совбез России: из-за деменции у Байдена случайно может начаться ядерная война
Москва, 14 февраля, 2024, 04:03 — ИА Регнум. На фоне проблем со здоровьем у главы Белого дома Джозефа Байдена повышается вероятность случайной ядерной войны по вине США. Такое мнение высказал «Известиям» заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
Попов напомнил о казусах Байдена на публике и о заключении спецпрокурора о том, что президент страдает провалами в памяти, часто забывает важные факты, детали, путает людей, их имена и должности.
«И этот человек — единственное лицо, которое может отдать приказ о применении ядерного оружия», — сказал Михаил Попов.
Он отметил, что в США решение о применении ядерного оружия принимает президент страны по согласованию с министром обороны и председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил. Такой порядок действует круглосуточно и непрерывно.
Представитель Совета безопасности акцентировал, что вопрос случайной ядерной войны становится всё более актуальным. В Америке сложилась сложная внутриполитическая обстановка.
«Там и до глобальной катастрофы недалеко», — предположил Михаил Попов.
Как сообщало ИА Регнум, в оценке умственных способностей Байдена в рамках ежегодной диспансеризации необходимости нет. Об этом заявила пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер.
Конгрессмен Ронни Джексон, бывший врач экс-президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа, призвал Байдена пройти тестирование на умственные способности с последующей их публикацией. По мнению Джексона, президенту требуется пройти серию когнитивных тестов, которые должны проводиться максимально объективно, так как, по мнению конгрессмена, человек с проблемами, как у Байдена, не может отвечать за ядерный арсенал США.
В преддверии президентских выборов американцы не захотели продления срока Джо Байдена не только из-за преклонного возраста, но и из-за плохо сформированного имиджа и отсутствия эмоциональной связи с избирателями. Об этом 10 февраля написало издание The Wall Street Journal.