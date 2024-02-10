Вашингтон, 10 февраля, 2024, 04:07 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден должен пройти тестирование на умственные способности, а после результаты тестов следует опубликовать, чтобы ознакомить с ними общественность. Такое мнение выразил 9 февраля конгрессмен Ронни Джексон, бывший врач экс-президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа в беседе с изданием New York Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По мнению Джексона, Байдену требуется пройти серию когнитивных тестов, которые должны проводиться максимально объективно, а их результаты следует изложить письменно врачу главы Белого дома и представить американским гражданам.

«Я не ставлю диагноз. Я не говорю, что у него болезнь Альцгеймера, мультиинфарктная деменция или болезнь Паркинсона. Его когнитивные проблемы обусловлены возрастом. Он шаркает, когда ходит, у него заплетается язык, он забывает, где он и что он делает. Он не может запомнить имена и даты», — добавил Джексон.

По мнению конгрессмена, человек с проблемами, как у Байдена, не может отвечать за ядерный арсенал США. Бывший врач Рбамы и Трампа отметил, что лично он сомневался в когнитивных способностях и возможностях президента США ещё в то время, когда Байден только баллотировался на пост главы государства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский бизнесмен Илон Маск поддержал шуточное предложение журналиста юмористического издания о необходимой проверке умственных способностей президента США Байдена перед тем, как главе Белого дома дадут применить ядерное оружие.

Шутка появилась после очередной казусной ситуации, в которую попал американский лидер. На доклад спецпрокурора Роберта Хёра, где он утверждает, что у президента США Байдена плохо с памятью, глава Белого дома ответил что с его памятью всё хорошо и никакие рекомендации ему не нужны. И практически сразу после этого заявления политикдопустил оплошность и назвал президента Египта Абдул-Фаттаха Халила Ас-Сиси президентом Мексики, а премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху чужим именем.